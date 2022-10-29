В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки беспилотников

Рейд в Севастополе временно перекрыт после атаки беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

В Севастопольской бухте задействовали ПВО из-за атаки беспилотников

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота РФ задействовали для отражения атаки БПЛА в бухте. Отмечалось, что поражений объектов в городе не зафиксировано.

«Временно перекрыт рейд - паромы и катера не ходят», — сообщили власти Севастополя.

Для сообщения с северной стороной города задействованы автобусы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиКрымСевастополь
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