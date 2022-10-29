«Беспилотники и десант»: Украина атаковала Севастополь и Запорожскую АЭС

«Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города», - предупредил он.

Сегодня российские военные также отбили попытку высадки украинского десанта у Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, попытка высадки была предпринята сегодня рано утром.

Также он сообщил о ликвидации группы боевиков-выходцев из Чечни, принимающих участие в боевых действиях на стороне украинских войск.

«В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.