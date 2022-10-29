«Беспилотники и десант»: Украина атаковала Севастополь и Запорожскую АЭС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО несколько часов отражали атаки беспилотников и призвал горожан не распространять такие видео в соцсетях. По его словам, пострадавших нет. 

Системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские беспилотники сбиты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки начались сегодня в 4:30 утра, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Он также сообщил, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили надводный беспилотник и беспилотный летательный аппарат в акватории Севастопольской бухты.

Рейд в Севастополе временно был перекрыт. В результате атаки никто не пострадал, передают «Известия».

«В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал», — написал губернатор.

При этом губернатор призвал граждан не распространять видео о работе ПВО в социальных сетях.

ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС

«Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города», - предупредил он.

Сегодня российские военные также отбили попытку высадки украинского десанта у Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, попытка высадки была предпринята сегодня рано утром.

Также он сообщил о ликвидации группы боевиков-выходцев из Чечни, принимающих участие в боевых действиях на стороне украинских войск.

«В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Потеряем парней и отбитые поселки: Кадыров настаивает на перестановках в Минобороны

Тем временем Рамзан Кадыров 24 октября назвал слабым ответ Москвы на обстрел новых регионов Киевом. По его словам, «война идет на нашей территории». Политик выразил недовольство сложившейся ситуацией и заявил, что Россию стараются уничтожить.

«Если снаряд прилетел в наш регион, надо стереть с лица земли города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», - сказал глава Чечни.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что понимает Кадырова, но его предложение уничтожать украинские города в ответ на обстрелы территории России не поддерживает

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:УкраинаСевастопольАЭС
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