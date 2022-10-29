«Беспилотники и десант»: Украина атаковала Севастополь и Запорожскую АЭС
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО несколько часов отражали атаки беспилотников и призвал горожан не распространять такие видео в соцсетях. По его словам, пострадавших нет.
Системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские беспилотники сбиты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, атаки начались сегодня в 4:30 утра, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Он также сообщил, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили надводный беспилотник и беспилотный летательный аппарат в акватории Севастопольской бухты.
Рейд в Севастополе временно был перекрыт. В результате атаки никто не пострадал, передают «Известия».
«В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал», — написал губернатор.
При этом губернатор призвал граждан не распространять видео о работе ПВО в социальных сетях.
«Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города», - предупредил он.
Сегодня российские военные также отбили попытку высадки украинского десанта у Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, попытка высадки была предпринята сегодня рано утром.
Также он сообщил о ликвидации группы боевиков-выходцев из Чечни, принимающих участие в боевых действиях на стороне украинских войск.
«В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.
Тем временем Рамзан Кадыров 24 октября назвал слабым ответ Москвы на обстрел новых регионов Киевом. По его словам, «война идет на нашей территории». Политик выразил недовольство сложившейся ситуацией и заявил, что Россию стараются уничтожить.
«Если снаряд прилетел в наш регион, надо стереть с лица земли города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», - сказал глава Чечни.
Со своей стороны, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что понимает Кадырова, но его предложение уничтожать украинские города в ответ на обстрелы территории России не поддерживает
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