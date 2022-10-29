Минобороны: Атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов

Атака на Севастополь готовилась под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков, заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Сообщается, что Киев атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе 16 воздушными и морскими дронами, все воздушные цели были уничтожены.

При этом в ведомстве заявили, что морской тральщик ЧФ получил незначительное повреждение из-за террористической атаки морскими дронами.

Системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские беспилотники сбиты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

