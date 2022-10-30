Боррель просит Россию продолжить участвовать в продуктовой сделке

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал России отменить решение о приостановке участия в продуктовой сделке по вывозу зерна из Украины.

«ЕС призывает Россию отменить свое решение», - написал Боррель в своем Twitter.

Накануне Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаРоссияВоенная ОперацияЗерно
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