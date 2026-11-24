Согласно информации Росстата, в августе текущего года средняя зарплата составила 103 тыс. 14 рублей, тогда как в августе 2016 года была 34 тыс. 95 рублей.

Ранее стало известно, что средняя зарплата в России выросла на 10 тысяч рублей за год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

