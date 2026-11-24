Средняя зарплата в России за 10 лет выросла на 69 тысяч рублей
24 ноября 202605:10
Денис Постольский
В России средняя заработная плата за десять лет увеличилась почти на 69 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Согласно информации Росстата, в августе текущего года средняя зарплата составила 103 тыс. 14 рублей, тогда как в августе 2016 года была 34 тыс. 95 рублей.
Ранее стало известно, что средняя зарплата в России выросла на 10 тысяч рублей за год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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