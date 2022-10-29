Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной с начала спецоперации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака беспилотников на город, которая была предпринята в субботу утром, стала самой массированной с момента начала спецоперации, передает РИА Новости.

По его словам, системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские беспилотники сбиты.