Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной с начала спецоперации
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака беспилотников на город, которая была предпринята в субботу утром, стала самой массированной с момента начала спецоперации, передает РИА Новости.
По его словам, системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские беспилотники сбиты.
Сообщалось, что атаки начались сегодня в 4:30 утра, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Российские системы противовоздушной обороны также уничтожили надводный беспилотник и беспилотный летательный аппарат в акватории Севастопольской бухты.
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