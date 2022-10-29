Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной с начала спецоперации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака беспилотников на город, которая была предпринята в субботу утром, стала самой массированной с момента начала спецоперации, передает РИА Новости.

По его словам, системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские беспилотники сбиты.

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Сообщалось, что атаки начались сегодня в 4:30 утра, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Российские системы противовоздушной обороны также уничтожили надводный беспилотник и беспилотный летательный аппарат в акватории Севастопольской бухты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСевастополь
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