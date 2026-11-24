НАТО призвало готовить граждан и бизнес к возможной войне
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что необходимо укреплять устойчивость общества в странах НАТО, сообщает РИА Новости.
Он отметил наилучшие результаты в этом направлении Норвегии и Швеции. Руководитель Альянса призвал страны, входящие в военный блок, готовиться к возможным угрозам и обеспечивать бесперебойную работу жизненно важной инфраструктуры. Рютте считает, что повышение устойчивости НАТО в конечном счете требует участия всего общества.
Для этого необходимо вовлекать бизнес, различные институты, местные сообщества и граждан.
До этого Рютте заявил, что НАТО не намерена отступать на границы 1997 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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