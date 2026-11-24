Он отметил наилучшие результаты в этом направлении Норвегии и Швеции. Руководитель Альянса призвал страны, входящие в военный блок, готовиться к возможным угрозам и обеспечивать бесперебойную работу жизненно важной инфраструктуры. Рютте считает, что повышение устойчивости НАТО в конечном счете требует участия всего общества.

Для этого необходимо вовлекать бизнес, различные институты, местные сообщества и граждан.

До этого Рютте заявил, что НАТО не намерена отступать на границы 1997 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

