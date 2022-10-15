ВС РФ уничтожили украинский комплекс ПВО с помощью БПЛА «Ланцет»

Ударный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил России «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО С-300, стоящий на вооружении ВСУ, на Запорожском направлении.

Глава Минобороны Украины Резников заявил о поставке немецкой системы ПВО IRIS-T

Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах России.

После удара «Ланцета» произошла детонация боекомплекта системы ПВО.

Ранее стало известно, что на Украине на вооружении есть только десять процентов от нужного количества систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского во время выступления в ПАСЕ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБеспилотникиПВОУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры