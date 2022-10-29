В Севастопольской бухте задействовали ПВО из-за атаки беспилотников

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие», — написал глава города в Telegram-канале.

Развожаев добавил, что ситуация под контролем, все оперативные службы города наготове.

Ранее губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС, в результате загорелся трансформатор, который находился на профилактике и не работал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

