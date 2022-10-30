Военные подняли обломки украинских дронов, атаковавших русские корабли
Минобороны России сообщило, что после отражения атаки на русские корабли, обломки украинских морских беспилотников подняты на поверхность.
Установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе Одессы. В оборонном ведомстве отметили, что дроны шли по зерновому коридору, а затем взяли курс на Севастополь, где базируются российские суда.
Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море. Это, по словам специалистов, может говорить о том, что дроны были запущены с борта гражданского судна, которое принадлежит Киеву или его западным сателлитам.
Накануне Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.
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