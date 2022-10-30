Военные подняли обломки украинских дронов, атаковавших русские корабли

Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море. Это, по словам специалистов, может говорить о том, что дроны были запущены с борта гражданского судна, которое принадлежит Киеву или его западным сателлитам.

Накануне Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

