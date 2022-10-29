ООН призвала снять препятствия для экспорта российских удобрений

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (об экспорте продовольствия из Украины через Черное море и экспорте российских удобрений и продовольствия. — НСН), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — приводит заявление РИА Новости.

Дюжаррик указал, что ООН готова продолжать работу для достижения этой цели и уверена, что трудности можно преодолеть.

