ООН призвала снять препятствия для экспорта российских удобрений
ООН призвала стороны приложить максимальные усилия для продления зерновой сделки и снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.
«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (об экспорте продовольствия из Украины через Черное море и экспорте российских удобрений и продовольствия. — НСН), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — приводит заявление РИА Новости.
Дюжаррик указал, что ООН готова продолжать работу для достижения этой цели и уверена, что трудности можно преодолеть.
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