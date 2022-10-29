ООН призвала снять препятствия для экспорта российских удобрений

ООН призвала стороны приложить максимальные усилия для продления зерновой сделки и снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

В МИД заявили о блокировке российских удобрений для бедных стран на европейских складах

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (об экспорте продовольствия из Украины через Черное море и экспорте российских удобрений и продовольствия. — НСН), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — приводит заявление РИА Новости.

Дюжаррик указал, что ООН готова продолжать работу для достижения этой цели и уверена, что трудности можно преодолеть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:РоссияЗерноООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры