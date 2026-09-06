«Сигнал» и оценки РФ: Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским

НА ПОЕЗДЕ ДО КИЕВА

СМИ писали, что американские переговорщики прибыли в украинскую столицу на поезде из Польши. Таким же образом до Киева обычно добираются все иностранные гости, передает украинское издание «Страна.ua».

Дело в том, что по пути из Москвы в Киев самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в аэропорту польского Жешува ночью 6 сентября. Город Жешув находится на юго-востоке Польши и является ключевым транспортным узлом для международных миссий, связанных с Украиной.