«Сигнал» и оценки РФ: Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским
Переговоры украинского президента и спецпосланников лидера США уже начались в Киеве.
Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Они уже встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским, пишет украинское агентство УНИАН, и начали переговоры. Это первый визит Уиткоффа и Кушнера на Украину после начала СВО. Накануне они побывали в Москве, где провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
НА ПОЕЗДЕ ДО КИЕВА
СМИ писали, что американские переговорщики прибыли в украинскую столицу на поезде из Польши. Таким же образом до Киева обычно добираются все иностранные гости, передает украинское издание «Страна.ua».
Дело в том, что по пути из Москвы в Киев самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в аэропорту польского Жешува ночью 6 сентября. Город Жешув находится на юго-востоке Польши и является ключевым транспортным узлом для международных миссий, связанных с Украиной.
При этом ранее якобы обсуждался вариант полета американской делегации до Киева прямо из Москвы. Но пока такой маршрут остается опасным для дипломатов и его можно реализовать только при «фактической военно-дипломатической разрядке между Киевом и Москвой», но до этого «пока еще далеко», указано в статье.
По данным украинского издания Insider, американскую делегацию у поезда встретили глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый заместитель главы офиса президента Сергей Кислица. Известно, что Уиткофф и Кушнер долго беседовали с ними и пожимали руки.
При этом агентство Reuters писало, что в воскресенье в Киев также прибыли советники по национальной безопасности руководства Великобритании, Франции и Германии. Однако в материале не сказано, в каких именно встречах представители «евротройки» примут участие.
Позже СМИ опубликовали кадры встречи Уиткоффа и Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским у стен Софии Киевской. По данным украинского издания Insider, перед переговорами глава киевского режима провел совещание с украинской переговорной группой. Переговоры Зеленского, Уиткоффа и Кушнера уже начались, пишет «Страна.ua».
«ПРОРЫВОВ ЖДАТЬ НЕ СТОИТ»?
Американский президент Дональд Трамп, анонсируя визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, говорил, что они представят предложение по завершению украинского конфликта. При этом лидер США подчеркнул, что оно не являются новым. Между тем, издание Bloomberg писало, что Киев не рассчитывает на значимый прогресс от диалога, и американские переговорщики будут продвигать уже отвергнутые Москвой идеи.
Известно, что по итогам встречи с Владимиром Путиным в Кремле Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать на переговорах в Киеве полученные от российского президента наблюдения и оценки. При этом, по мнению политолога Сергея Маркелова, после визита в Москву они передадут Владимиру Зеленскому фразу-«сигнал».
«Главная смысловая конструкция визита Уиткоффа и Кушнера — провести разведку, а затем перейти к вопросу, когда будет строиться дорожная карта. То, что они в итоге увезут и Зеленскому донесут, по смыслу будет звучать как полученное от нашего президента — уже на сентябрь — подтверждение готовности к уступкам или как минимум к сужению. Думаю, что Кушнер и Уиткофф на встрече с Зеленским могут сказать одну из фраз, смысл которой будет звучать как сигнал, что Москва готова к диалогу, теперь очередь Киева. Тот факт, что сначала в Россию прилетал глава ЦРУ Джон Рэтклифф, а уже потом Уиткофф и Кушнер, говорит о синхронизации сторон по всем каналам», - приводит его слова издание «Абзац».
Однако чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с НСН подчеркнул, что, Кремль открыт для «конструктивных предложений» со стороны США, но прорывов в урегулировании конфликта на Украине по итогам очередного визита спецпосланников американского президента в Москву ждать не стоит.
«Договариваться в первую очередь будут Москва и Киев с учетом реалий на земле и тех условий, которые Россия сформулировала уже достаточно давно. Тем не менее, если от посредников будут поступать какие-то конструктивные идеи, мы будем их рассматривать. Не стоит ждать каких-то прорывов от одной поездки Уиткоффа и Кушнера. Заинтересованность в мирном урегулировании сохраняется. Но оно должно быть долгосрочным и надежным, полностью учитывающим наши интересы в сфере безопасности», - отметил он.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал контакты и диалог России и США раздражающим фактором для Европы и Владимира Зеленского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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