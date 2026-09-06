Лавров назвал обвинения России в инциденте с БПЛА в Лейпциге «началом войны»

«Лейпциг, аэропорт... Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это, по большому счету, начало такой войны настоящей», - сказал Лавров в интервью ИС «Вести».

Продолжая тему эскалации, Лавров отметил, что генеральное консульство России выгнали из Бонны, а Русский дом в Берлине закрыли. Глава российской дипломатии провел историческую параллель, напомнив, что аналогичным образом Германия сворачивала свои дипломатические миссии накануне начала Великой Отечественной войны.

Ранее Берлин возложил на Москву вину в инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 4 августа на территории аэропорта Лейпциг/Галле был обнаружен БПЛА с взрывчаткой, который находился рядом с украинским военно-транспортным самолетом. Следствие считает, что аппарат предназначался для атаки на самолет.

