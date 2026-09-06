«Акрон» продлил серию без побед в РПЛ, сыграв вничью с «Оренбургом»

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2. Хозяева поля открыли счет в первом тайме, когда на 36-й минуте отличился Гедеон Гузина. Однако во второй половине игры «Акрон» сумел перевернуть ход матча. Благодаря голам Дуду (76-я минута) и Жилсона Беншимола (78-я минута) гости вышли вперед. Тем не менее, «Оренбургу» удалось восстановить равновесие усилиями Алешандре Жезуса на 83-й минуте.

После этого матча «Акрон» набрал 4 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 8 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Оренбург» 12 сентября сыграет в гостях с московским «Динамо», а «Акрон» днем позже встретится на выезде с «Краснодаром», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».