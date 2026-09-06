В Египте 12 человек приговорили к смертной казни по делу о наркотиках

Телеведущая Сара Халифа и еще 11 фигурантов получили высшую меру наказания, 9 других участников были приговорены к пожизненному заключению и штрафу в 100 тысяч египетских фунтов (около 170 тысяч рублей), а 6 обвиняемых суд полностью оправдал.

Согласно материалам следствия, подсудимые входили в организованную преступную группировку, которая контролировала полный цикл наркоторговли - от поставки сырья до изготовления, хранения, транспортировки и сбыта запрещенных веществ. В ходе расследования, начавшегося после ареста Халифы в апреле 2025 года, правоохранительные органы изъяли более 750 кг наркотиков и компонентов для их производства. Также были конфискованы автомобили, спецоборудование, мобильные телефоны и крупные суммы денег, использовавшиеся бандой. По данным прокуратуры, телеведущая занимала руководящую роль в организованной преступной группировке.

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