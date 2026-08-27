В возможном продолжении российско-украинских переговоров в сентябре есть интерес как у Украины, опасающейся грядущей зимы, так и у США, которые пытаются поднять рейтинг своего президента Дональда Трампа перед грядущими выборами в Конгресс. Об этом НСН заявил председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов.

Новая встреча украинской и российской делегаций может состояться уже в сентябре. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), сообщают украинские СМИ. По его словам, переговорный трек сейчас находится на паузе, однако его планируют «оживить», в том числе при помощи США. По словам Рогова, отчасти заявления Буданова объясняются опасениями, как Украина переживет грядущую зиму.

«Мне сложно сказать, что имел в виду Буданов, потому что я не посвящен в планы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Мы прекрасно понимаем, что сентябрь — это осенний месяц, зима все ближе, а зима для подконтрольной Украине территории, мягко говоря, тревожное время. После террористических действий ВСУ, направленных против мирных россиян, характер боевых действий изменился, снят блок на аналогичные действия в ответ и на лишение Киева последних экономических возможностей на подконтрольной ему территории. Достаточно посмотреть на обвал экспорта сельхозпродукции по Черному морю, сейчас он практически остановлен: если в начале августа это было сокращение на 70-80%, то сейчас — практически на 100%. Мало того, удары ВСУ по турецким и американским экономическим интересам не создает Зеленскому оснований и условий для продолжения ведения боевых действий и получения в необходимых объемах помощи со стороны Запада, в частности, Турции», — сказал Рогов.