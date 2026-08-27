«Боятся зиму»: Зачем Украине срочно потребовался новый раунд переговоров с Россией
Подготовка к новому раунду переговоров с Украиной могла обсуждаться в ходе визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, сказал НСН Владимир Рогов. Вместе с тем Константин Долгов заявил НСН, что не видит смысла в новой встрече российской и украинской делегаций.
В возможном продолжении российско-украинских переговоров в сентябре есть интерес как у Украины, опасающейся грядущей зимы, так и у США, которые пытаются поднять рейтинг своего президента Дональда Трампа перед грядущими выборами в Конгресс. Об этом НСН заявил председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов.
Новая встреча украинской и российской делегаций может состояться уже в сентябре. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), сообщают украинские СМИ. По его словам, переговорный трек сейчас находится на паузе, однако его планируют «оживить», в том числе при помощи США. По словам Рогова, отчасти заявления Буданова объясняются опасениями, как Украина переживет грядущую зиму.
«Мне сложно сказать, что имел в виду Буданов, потому что я не посвящен в планы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Мы прекрасно понимаем, что сентябрь — это осенний месяц, зима все ближе, а зима для подконтрольной Украине территории, мягко говоря, тревожное время. После террористических действий ВСУ, направленных против мирных россиян, характер боевых действий изменился, снят блок на аналогичные действия в ответ и на лишение Киева последних экономических возможностей на подконтрольной ему территории. Достаточно посмотреть на обвал экспорта сельхозпродукции по Черному морю, сейчас он практически остановлен: если в начале августа это было сокращение на 70-80%, то сейчас — практически на 100%. Мало того, удары ВСУ по турецким и американским экономическим интересам не создает Зеленскому оснований и условий для продолжения ведения боевых действий и получения в необходимых объемах помощи со стороны Запада, в частности, Турции», — сказал Рогов.
Собеседник НСН также допустил, что к переговорам Украину подталкивает администрация Трампа: вовсе не случайным на этом фоне выглядит визит в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.
«Допускаю, что с целью организации подобной встречи приезжал и глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Напомню, что это один из главных русофобов, “ястребов” в команде Трампа. Поэтому то, что он пересилил себя и поехал туда, где ему не очень хотелось бы находиться, говорит о том, что потребность в подобной встрече у США стала критической. Сыграли роль промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в начале ноября. на них Трамп с большой долей вероятности может потерять свое большинство и контроль над обеими палатами американского парламента. Вашингтон пытается показать, что якобы благодаря Трампу меняется ситуация между Россией и Украиной. Заявление Буданова, скорее всего, — следствие попыток оживить переговорный трек со стороны администрации Трампа на фоне провала в Иране. Свой интерес есть и у Украины — повторюсь, ей нужно выторговать для себя условия, чтобы каким-то образом пережить эту зиму, потому что ресурсов у Зеленского для того, чтобы сохранить остатки экономики, сегодня особо не видно», — добавил он.
В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил в беседе с НСН, что не видит необходимости в новой встрече двух делегаций, однако не стал полностью исключать такой вариант.
«Недавно было заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что у Киева и его западных спонсоров никаких перспектив для переговорного процесса и урегулирования конфликта нет, я не слышал о появлении каких-либо новых моментов. Украина ежедневно продолжает террористические атаки, гибнут мирные люди. Все наши позиции обозначены, они не меняются, они были неприемлемы для Украины и Запада. Теоретически исключать нельзя ничего, но для этого должны быть созданы соответствующие условия. Не должно быть встречи ради встречи, до сих пор серьезного отношения Украины и Запада к переговорному процессу не было. Для них это была ширма для дальнейшей подпитки ВСУ. Но мы никогда не отказывались от переговоров и потенциального урегулирования, демонстрируя серьезное отношение к этому», — подчеркнул Долгов.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва готова к разговору с Вашингтоном о полном устранении первопричин кризиса на Украине.
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