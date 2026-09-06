СМИ: Пять человек пострадали в ДТП с такси на западе Москвы

По данным 112, ДТП произошло на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Удальцова. Сейчас перекрыто четыре полосы в сторону области. Предварительно, пострадали пять человек. Детей среди них нет.



Водитель такси оказался заблокирован в салоне машины. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 12 человек пострадали, один погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

