СМИ: Пять человек пострадали в ДТП с такси на западе Москвы

Пять человек пострадали при столкновении такси и легкового автомобиля на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В Новосибирской области 12 человек пострадали, один погиб в ДТП с грузовиком

По данным 112, ДТП произошло на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Удальцова. Сейчас перекрыто четыре полосы в сторону области. Предварительно, пострадали пять человек. Детей среди них нет.

Водитель такси оказался заблокирован в салоне машины. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 12 человек пострадали, один погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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