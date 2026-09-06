СМИ: Пять человек пострадали в ДТП с такси на западе Москвы
Пять человек пострадали при столкновении такси и легкового автомобиля на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным 112, ДТП произошло на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Удальцова. Сейчас перекрыто четыре полосы в сторону области. Предварительно, пострадали пять человек. Детей среди них нет.
Водитель такси оказался заблокирован в салоне машины. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее 12 человек пострадали, один погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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