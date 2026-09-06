Росздравнадзор отозвал шесть партий препарата «Омнипак»

Причиной стало обнаружение опасных металлических частиц, которые могут угрожать безопасности пациентов.

Уточняется, что это касается «Омнипака» в 100-миллилитровых полипропиленовых флаконах. В некоторых из них были выявлены посторонние вкрапления. Если такие частицы отделятся от стенок флакона и не будут замечены перед инъекцией, их введение в организм создаст серьезную угрозу для здоровья пациента.

Ранее в России изъяли из незаконного оборота лекарства на 657 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».