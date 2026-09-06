Росздравнадзор отозвал шесть партий препарата «Омнипак»
Росздравнадзор отозвал шесть партий ирландского лекарственного средства «Омнипак» (рентгеноконтрастный препарат на основе йогексола для улучшения четкости снимков при рентгене и КТ) производства компании GE Healthcare. Об этом сообщают РИА Новости.
Причиной стало обнаружение опасных металлических частиц, которые могут угрожать безопасности пациентов.
Уточняется, что это касается «Омнипака» в 100-миллилитровых полипропиленовых флаконах. В некоторых из них были выявлены посторонние вкрапления. Если такие частицы отделятся от стенок флакона и не будут замечены перед инъекцией, их введение в организм создаст серьезную угрозу для здоровья пациента.
Ранее в России изъяли из незаконного оборота лекарства на 657 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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