«Аленушки» для «Иванушек»: Матвиенко объяснил желание создать женскую группу
По словам продюсера, он намерен организовать новый музыкальный женский коллектив для мюзикла о знаменитом бойзбенде.
ЗАЧЕМ «АЛЕНУШКИ»?
Композитор и продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко признался, что собирается создать женскую музыкальную группу «Аленушки» для мюзикла об «Иванушках International». При этом он подчеркнул, что, если новый коллектив окажется востребованным и вне шоу, проект может продолжить самостоятельную жизнь.
Матвиенко сообщил, что в составе «Аленушек» будут три участницы, по аналогии с «Иванушками». Он рассказал, что кастинги уже идут, но точной даты запуска проекта пока нет.
«Это будет зависеть от того, когда стартанет мюзикл "Иванушки", а мюзикл "Иванушки" стартанет тогда, когда появятся "Аленушки". Это проект для мюзикла», - объяснил продюсер в беседе с РИА Новости.
До этого солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов поддержал идею Матвиенко о создании женской группы, назвав такой проект интересным. По мнению певца, чем больше композитор продюсирует артистов, тем лучше для публики.
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Григорьев-Апполонов подчеркнул, что такой женский проект можно было запустить и раньше. Кроме того, он не исключил совместных выступлений с участницами предполагаемого коллектива.
«Мы любим выступать вместе с другими участниками продюсерского центра. А если будут девчонки — рыжая, блондинка и брюнетка, вообще будет супер», - приводит слова артиста ТАСС.
МЮЗИКЛ ПО «ИВАНУШКАМ»
Матвиенко задумался о новом женском коллективе в начале 2025 года. В интервью РИА Новости продюсер сообщил, что хочет создать несколько мюзиклов, один из которых будет посвящен «Иванушкам».
Он говорил, что рассматривает возможность создания новой музыкальной группы «Аленушки» на основе девушек, внешне похожих на участников «Иванушек International». По его словам, идея родилась во время работы над продолжением проекта «Мобильные блондинки».
«Я набирал девушек для проекта, и пока я искал, каким-то чудесным образом нашлись две девушки. Одна — копия Рыжего [Андрея Григорьева-Апполонова], а вторая копия Игоря Сорина. Я понимаю, что осталось найти копию Кирилла [Туриченко]. И мы получаем "Аленушек"», - рассказал композитор ТАСС.
При этом один из солистов «Иванушек» Кирилл Туриченко в беседе с НСН подчеркнул, что на музыке коллектива выросло много поколений, потому мюзикл о группе будет обречен на успех.
«Идея мюзикла была давно. Я, как человек, который много лет сам работал в мюзиклах, этой новости очень рад. Надеюсь, для нас там тоже будут роли, однако, даже если нет, мюзикл в любом случае будет хорошим. Песни группы уже у всех на подкорке, все выросли на них. Уверен, это будет иметь успех. "Иванушки International" — это ностальгия, на ней выросли целые поколения. Уверен, что мюзикл по "Иванушкам International" соберет больше, чем все остальные. На наши концерты ходят с детьми, потому что в репертуаре есть все, чтобы песни слушала вся семья. Поэтому, когда будет мюзикл, туда тоже придут зрители разного возраста», - отметил певец.
НЕУСПЕХ РОУД-МУВИ
Однако у кино про «Иванушек International» не было столько успеха, как, например, у фильма про группу «Руки Вверх!» или байопика «Майкл». Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы фильма «Тур с Иванушками» (2024) составили всего 113 млн 729 тысяч 142 рубля.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в пресс-центре НСН объяснил, с чем был связан неуспех ленты, которую снял режиссер Марк Горобец.
«Картина "Тур с Иванушками" показала печальные сборы, к сожалению. Картина неплохая про крутейшую группу. Для многих "Иванушки" будут даже более любимым коллективом, чем "Руки Вверх!". Там было некое роуд-муви про поездку на концерт трех героинь, которые куда-то ехали, посмотреть, кайфануть. А "Руки Вверх!" — это все-таки другая картина, это байопик группы, это вставки с архивных кассет, это игровая часть, врезки из концертов. Этот фильм получился масштабнее в силу задумки, плюс, конечно, маркетинг. Картина "Тур с Иванушками" прокачивалась не так активно», - подчеркнул он.
Кроме того, в 2024 году СМИ писали, что про группу снимут сериал. Андрей Григорьев-Апполонов на презентации фильма «Тур с Иванушками» говорил, что проект расскажет о становлении группы начиная с 1994 года и до появления в коллективе Кирилла Туриченко в 2013 году, а певцов сыграют молодые актеры.
«Три сезона намечено. Делюсь маленьким секретом», - приводит слова Григорьева-Апполонова издание «Вокруг.тв».
Предполагалось, что сериал может выпустить онлайн-кинотеатр Kion. Но проект пока так и не вышел.
Музыкальная группа «Иванушки International» была создана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Одни из главных хитов коллектива — «Тополиный пух», «Тучи», «Кукла».
Ранее Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что у рэпера Басты (Василий Вакуленко) огромная фанбаза, но кассовый успех байопика о нем будет зависеть от того, сможет ли фильм со Славой Копейкиным в главной роли зацепить аудиторию интересным сюжетом.
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