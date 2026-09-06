Стало известно, почему Prime Video закрыл сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

Стриминговый сервис Prime Video принял решение не продлевать проект «Паук-Нуар» на второй сезон, несмотря на уверенный старт (второе место в рейтинге Nielsen среди оригинальных сериалов и 2,6 млрд минут просмотра за первые полтора месяца), шоу не смогло удержать интерес аудитории. Об этом сообщает Deadline.

Сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем неожиданно закрыли

По данным издания, сериал быстро покинул топ-10 платформы, так и не дотянув до показателей флагманских хитов, таких как «Джек Ричер» или «Вне кампуса». Руководство сервиса оценило статистику как «достойную, но не выдающуюся», однако решающую роль в закрытии сыграла высокая стоимость производства.

Источники также отмечают, что после первых двух серий просмотры резко пошли на спад, поскольку экспериментальный и мрачный образ супергероя пришелся по вкусу далеко не всем зрителям. Тем не менее, Николас Кейдж не прощается с персонажем. Ожидается, что актер вновь озвучит Нуарного Человека-паука в полнометражном мультфильме «Человек-паук: За пределами вселенных», премьера которого запланирована на следующее лето, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Chris Young
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