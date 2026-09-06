Пилот «Феррари» Леклер разбил болид на 3-м круге Гран-при Италии

Инцидент произошел на трассе в Монце на выходе из последнего поворота, когда монегаск, защищая позицию от атаки Оскара Пиастри («Макларен»), потерял управление и врезался в ограждение трассы.

После аварии на трассу выехала машина безопасности, а вскоре гонка была полностью остановлена красными флагами. Леклер смог самостоятельно выбрался из болида. Его осмотрели врачи, после чего он сел в медицинский автомобиль.

Ранее пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен разбил болид на первом кругу Гран-при Нидерландов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».