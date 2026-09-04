Трамп: Уиткофф и Кушнер летят в Москву с предложением о завершении конфликта
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву с предложением о прекращении вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США подтвердил отправку своих представителей с новой дипломатической миссией в Россию.
«Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложение о прекращении войны», — заявил Трамп.
Он охарактеризовал Уиткоффа и Кушнера как «замечательных переговорщиков» и выразил уверенность, что их работа может дать хороший шанс на преодоление украинского кризиса.
При этом Трамп уточнил, что предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, с которым спецпосланники приедут в российскую столицу, не является новым. Отвечая на вопрос журналистов о том, привезут ли представители США новые инициативы, американский президент дал отрицательный ответ.
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев 5—6 сентября, подробности об их точной программе пока отсутствуют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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