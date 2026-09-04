Трамп: Уиткофф и Кушнер летят в Москву с предложением о завершении конфликта

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву с предложением о прекращении вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США подтвердил отправку своих представителей с новой дипломатической миссией в Россию.

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«Уиткофф и Кушнер везут в Москву предложение о прекращении войны», — заявил Трамп.

Он охарактеризовал Уиткоффа и Кушнера как «замечательных переговорщиков» и выразил уверенность, что их работа может дать хороший шанс на преодоление украинского кризиса.

При этом Трамп уточнил, что предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, с которым спецпосланники приедут в российскую столицу, не является новым. Отвечая на вопрос журналистов о том, привезут ли представители США новые инициативы, американский президент дал отрицательный ответ.

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и Киев 5—6 сентября, подробности об их точной программе пока отсутствуют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:РоссияУкраинаДональд Трамп

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