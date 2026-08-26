Мобилизация, переговоры, Иран? В Кремле объяснили прилёт «ястреба» из ЦРУ в Москву
Дмитрий Песков раскрыл цель визита директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву, а вбросы западных СМИ про мобилизацию назвал информационными утками.
Неожиданный приезд в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа взбудоражил не только российские СМИ: западные журналисты связали этот визит с «новыми планами Путина», включая якобы мобилизацию.
При этом российское руководство в лице официального представителя Кремля Дмитрия Пескова заявляет, что именно эти западные СМИ и раздувают новости о мобилизации в России, что не соответствует действительности.
ГОСТИ ИЗ ЦРУ
О том, что директор ЦРУ приезжал в Москву 25 августа из-за возможной новой мобилизации в России, сообщает The Wall Street Journal. В материале указано, что американская разведка якобы зафиксировала ранние признаки подготовки к подобного рода мероприятиям.
СМИ предположили, что Рэтклифф хотел встретиться лично с Владимиром Путиным. Утверждается, что якобы российский лидер может попробовать проверить на прочность НАТО. Аналитики считают, что Рэтклифф мог привезти Путину предупреждение: «Мы знаем, что ты задумал, и лучше этого не делай». С таким предположением выступила бывшая замглавы национальной разведки США Бетт Саннер. При этом, по ее словам, визит также мог быть связан «с перемирием в Иране и включением кого-то еще в переговоры».
Очевидно, что западные СМИ пытались хайповать на визите директора ЦРУ, гадая, почему он лично прилетел в Москву.
А газета The Washington Post обратила внимание на то, что последний на сегодняшний день визит директора ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года перед началом спецоперации на Украине.
В Москве сдержанно прокомментировали визит Рэтклиффа на фоне ажиотажа в западных СМИ. Визит главы ЦРУ в Москву связан с «контактами между спецслужбами», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с The Washington Post. В подробности он вдаваться не стал, но уточнил, что встреча президента с Рэтклиффом не планируется.
До этого Песков сообщал, что у Кремля нет информации о прибытии американского военного самолета в московский аэропорт Внуково. По его словам, у российской стороны на эту неделю не было планов встречаться с представителями властей США.
МОБИЛИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ
Буквально накануне Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что новой волны мобилизации в России не будет. Информацию о планах провести подобные мероприятия он назвал «информационными утками», которые распространяют для дестабилизации обстановки в стране.
«Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», - сказал он RTVI.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее назвал слухи о возможной мобилизации частью вражеской пропаганды, направленной на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами в Госдуму.
Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев также говорил о том, то сейчас в России нет предпосылок для новой мобилизации, а обратная информация разгоняется противником, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны, передает «Царьград».
За первое полугодие 2026 года 200 тысяч человек поступило на контрактную службу, этого достаточно для решения текущих задач, заявил НСН военный корреспондент Александр Коц.
«За первое полугодие 2026 года мы набрали 200 тысяч человек на контрактную службу, плюс 15 тысяч в добровольческий корпус, плюс под 40 тысяч человек в беспилотные войска. Это примерно такой же темп, как и в прошлом году. Для тех задач, которые сейчас решаются, этого достаточно», - заключил он.
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Истинная цель визита главы ЦРУ в Москву остается загадкой. Американская сторона также воздержалась от официальных комментариев. Политологи уверены, что это было больше нужно именно Вашингтону.
Визит Рэтклиффа в Москву демонстрирует спешку, с которой Вашингтон пытается добиться прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
«Его визит сейчас показывает спешку, с которой администрация Трампа пытается сейчас вернуться к украинскому треку. У Трампа поджимает время, до выборов в Конгресс остается буквально 70 дней, он пытается найти хотя бы какую-то точку приложения во внешней политике, в рамках которой можно было бы добиться каких бы то ни было достижений. С Ираном, сектором Газа, Кубой, где недавно был Рэтклифф, не получается организовать смену власти, теперь они активизируют переговорный трек с Россией. Не уверен, что у Рэтклиффа что-то получится, тем более, что у него “ястребиная” позиция. Но когда главный “ястреб” приезжает в Россию, можно ждать честного и жесткого разговора по душам, поэтому какая-то польза от этого визита может быть», - считает он.
В свою очередь член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в разговоре с НСН допустил, что встреча могла включать в себя обсуждение таких вопросов, как обмен заключенными и борьба с международным терроризмом.
«Эти контакты значительно активизировались с приходом Дональда Трампа на пост президента США. Этот тренд продолжается. Обычно такие контакты происходят, когда договариваются об обмене заключенными или каких-то деликатных вопросах, связанных с деятельностью спецслужб. Вполне вероятно, что будут обсуждаться именно эти темы, тем более, ранее они затрагивались и активно прорабатывались. Также обсуждаются темы борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и координации деятельности на тех направлениях, которые представляют взаимный интерес», - отметил он.
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