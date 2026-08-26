СМИ предположили, что Рэтклифф хотел встретиться лично с Владимиром Путиным. Утверждается, что якобы российский лидер может попробовать проверить на прочность НАТО. Аналитики считают, что Рэтклифф мог привезти Путину предупреждение: «Мы знаем, что ты задумал, и лучше этого не делай». С таким предположением выступила бывшая замглавы национальной разведки США Бетт Саннер. При этом, по ее словам, визит также мог быть связан «с перемирием в Иране и включением кого-то еще в переговоры».

Очевидно, что западные СМИ пытались хайповать на визите директора ЦРУ, гадая, почему он лично прилетел в Москву.

А газета The Washington Post обратила внимание на то, что последний на сегодняшний день визит директора ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года перед началом спецоперации на Украине.

В Москве сдержанно прокомментировали визит Рэтклиффа на фоне ажиотажа в западных СМИ. Визит главы ЦРУ в Москву связан с «контактами между спецслужбами», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с The Washington Post. В подробности он вдаваться не стал, но уточнил, что встреча президента с Рэтклиффом не планируется.

До этого Песков сообщал, что у Кремля нет информации о прибытии американского военного самолета в московский аэропорт Внуково. По его словам, у российской стороны на эту неделю не было планов встречаться с представителями властей США.

МОБИЛИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ

Буквально накануне Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что новой волны мобилизации в России не будет. Информацию о планах провести подобные мероприятия он назвал «информационными утками», которые распространяют для дестабилизации обстановки в стране.