Для безопасности переговорщиков: Украинские подразделения прекратили огонь
По данным украинских СМИ, приказ действует с 5 по 8 сентября.
ВСУ приказали прекратить боевые действия на несколько дней. Это произошло в преддверии визита в Москву и Киев американских переговорщиков для урегулирования украинского конфликта. Между тем, накануне в Киеве было атаковано центральное здание СБУ.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ ВСУ
Издание «Украинская правда» сообщило, что украинским подразделениям было приказано прекратить огонь. Согласно информации источника, приказ будет действовать с 00:00 5 сентября до 23:59 8-го.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) подтвердил, что ВСУ получили соответствующий приказ.
«Прекращение огня будет происходить повсюду. И на суше, и в воздухе, и на море», - написал украинский политик в своем Telegram-канале.
Это происходит на фоне сообщений о том, что в Москву и Киев приедут спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тоже говорил, что США могут потребовать прекратить атаки ВСУ при визите Уиткоффа в Россию. При этом он подчеркнул, что Москва не будет вести с Киевом прямых переговоров о прекращении ударов с ее стороны перед визитом американских переговорщиков.
Перед этим украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что Киев не будет наносить удары по Москве во время визита спецпосланников американского лидера.
«С нашей стороны воздушных ударов не будет, но и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов», - написал политик в своем Telegram-канале, подчеркнув, что переговорщики Трампа смогут в безопасности прилететь в Москву.
Однако, по данным Министерства обороны России, минувшей ночью 5 августа российские силы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника над территорией страны. Так, дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, передает RT.
ВИЗИТ КУШНЕРА И УИТКОФФА
Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Москву с предложением о прекращении украинского конфликта. Лидер США охарактеризовал их как «замечательных переговорщиков» и выразил уверенность, что их работа может дать хороший шанс на преодоление кризиса. При этом Трамп отметил, что предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, с которым спецпосланники приедут в Москву, не является новым.
Согласно информации Axios, американские переговорщики приедут в Москву и Киев 5-6 сентября.
«4 сентября они встретились с Дональдом Трампом, чтобы обсудить поездку», - говорится в материале.
По данным собеседника портала, она несколько раз откладывалась по разным причинам. В итоге было решено, что Уиткофф и Кушнер приедут в Россию и на Украину в первые выходные сентября.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке, заявил, что спецпосланник президента США и зять американского лидера всегда желанные гости в России. Российский лидер подчеркнул, что Москве комфортно работать с обоими американскими представителями, близкими к главе Белого дома.
Политолог, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов напомнил, что возможный визит спецпосланников Трампа в РФ многократно обсуждался. Эксперт считает, что у политиков могли появиться новые обстоятельства и определенное продвижение по теме, в том числе вызванное недавним визитом в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа. Дело в том, что, по информации Axios, во время тайного визита в российскую столицу он предложил провести трехстороннюю встречу с участием Трампа, а также президентов России и Украины.
По словам Асафова, повестка и цели визита Кушнера и Уиткоффа могут быть различными, но в центре переговоров окажется именно украинская проблематика. Политолог также допустил, что стороны могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, пишет «Лента.ру».
УДАР ПО ЗДАНИЮ СБУ
Переговоры в Москве и Киеве с американской стороной назначены на следующий день после того, как в украинской столице было атаковано здание СБУ. 4 сентября Владимир Зеленский подтвердил, что дрон попал в центральное здание Службы безопасности Украины на Владимирской улице в Киеве.
Украинский президент считает, что беспилотник был направлен непосредственно в кабинет руководителя СБУ Александра Поклада, пишет RT. При этом, согласно информации издания «Украинская правда», в момент удара он не находился на рабочем месте.
В результате ЧП в здании СБУ произошел пожар. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе пострадали 12 человек, девять из них госпитализированы. Вечером пятницы он заявил, что пожар в «нежилом здании», которое атаковал БПЛА, ликвидировали, произошло разрушение перекрытия и наружной стены, передает RT.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подчеркнул, что Зеленский решил не связывать прилет дрона по зданию СБУ в Киеве с разборками силовиков.
«Он придерживается версии, что прилет дрона прямо в окно первого руководителя службы — это результат удара "русского дрона"... Зеленский из двух зол предпочел выбрать меньшее!» - написал дипломат в своем Telegram-канале.
Президент Украины назначил Поклада временно исполняющим обязанности главы СБУ в середине июля 2026 года. Именно он, согласно данным ФСБ, участвовал в организации теракта в Севастополе в 2024 году, в результате которого погиб начальник штаба — замкомандира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитан 1-го ранга Валерий Транковский.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что администрация США в вопросе урегулирования на Украине должна учитывать реалии на земле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: ВС РФ поразили комбинаты-поставщики металлопродукции ВСУ в Днепропетровской области
- Литва и Латвия собираются остановить транзит зерна из РФ
- СМИ: ISU отозвал нейтральный статус фигуристки Валиевой
- Киркоров выступил за развитие «Интервидения»
- Из-за атак ВСУ в Белгородской области один человек погиб, еще 15 ранены
- В собственность ЛНР перешли более 900 объектов, принадлежавших украинскому бизнесу
- Для безопасности переговорщиков: Украинские подразделения прекратили огонь
- Более десяти человек пострадали при пожаре в отеле в Стамбуле
- Над территорией России сбили 53 беспилотника ВСУ
- В АКОРТ назвали преждевременными разговоры о возвращении Zara в Россию