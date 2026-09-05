Для безопасности переговорщиков: Украинские подразделения прекратили огонь

Это происходит на фоне сообщений о том, что в Москву и Киев приедут спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тоже говорил, что США могут потребовать прекратить атаки ВСУ при визите Уиткоффа в Россию. При этом он подчеркнул, что Москва не будет вести с Киевом прямых переговоров о прекращении ударов с ее стороны перед визитом американских переговорщиков.

Перед этим украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что Киев не будет наносить удары по Москве во время визита спецпосланников американского лидера.

«С нашей стороны воздушных ударов не будет, но и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов», - написал политик в своем Telegram-канале, подчеркнув, что переговорщики Трампа смогут в безопасности прилететь в Москву.