В Австрии покажут российские фильмы «Буратино» и «Лунтик. Возвращение домой»

Российские фильмы покажут в австрийских городах в рамках Недели детского кино с 7 по 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».

Режиссер Сафу рассказал, чем российское кино может заинтересовать зрителей Индии

В ведомстве уточнили, что показы пройдут на трех площадках - в Российском центре науки и культуры в Вене, а также в русскоязычных школах «Меридиан» в Вене и в Линце.

Все картины будут демонстрироваться на русском языке с английскими субтитрами. Австрийские зрители смогут увидеть пять российских кинокартин - «Буратино», «Лунтик. Возвращение домой», «Яга на нашу голову», «Огниво» и «Герои Арктики».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что в Латинской Америке переснимут российский фильм ужасов «Невеста» Святослава Подгаевского.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноАвстрияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры