В Австрии покажут российские фильмы «Буратино» и «Лунтик. Возвращение домой»

В МИД заявили, что трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая не исключается, но пока не готовится

Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях

В России не исключили появление нового регионального форума в России

Умер актер Сироткин из сериала «Склифосовский»

Россиянам напомнили о способах профилактики гриппа