В Австрии покажут российские фильмы «Буратино» и «Лунтик. Возвращение домой»
Российские фильмы покажут в австрийских городах в рамках Недели детского кино с 7 по 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «Роскино».
В ведомстве уточнили, что показы пройдут на трех площадках - в Российском центре науки и культуры в Вене, а также в русскоязычных школах «Меридиан» в Вене и в Линце.
Все картины будут демонстрироваться на русском языке с английскими субтитрами. Австрийские зрители смогут увидеть пять российских кинокартин - «Буратино», «Лунтик. Возвращение домой», «Яга на нашу голову», «Огниво» и «Герои Арктики».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что в Латинской Америке переснимут российский фильм ужасов «Невеста» Святослава Подгаевского.
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