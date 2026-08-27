Также собеседник НСН прокомментировал потенциальное участие США в возможных переговорах.

«Украинские власти планировали, что Стивен Уиткофф (спецпосланник Дональда Трампа — прим. НСН) и Джаред Кушнер (зять и бывший советник Трампа — прим. НСН) приедут на День Независимости 24 августа, что они презентуют им свои планы, что эти планы можно будет согласовать с американцами. Но никакой встречи не состоялось. Включили антикризис, притащили премьер-министра Британии Энди Бернэма, но это не возымело того эффекта, на который рассчитывал Киев. Позиция американской стороны очень простая. Если они увидят готовность идти на уступки с одной из сторон, что позволит разморозить этот переговорный процесс, они готовы к этому подключиться. Но пока никто из противоборствующих сторон не демонстрирует своей готовности идти на уступки», — отметил он.

В то же время 25 августа в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф, что может быть показателем спешки, с которой США пытается разрешить украинский конфликт, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с НСН он отметил, что Рэтклифф мог посетить Россию не только для встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но и для общения с представителями российской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине.

