«Эскалация ещё впереди»: Чего хочет Киев от переговоров с Москвой
Украина рассчитывает, что после чувствительных летних ударов по российским территориям сможет запустить переговоры и обезопасить себя на осенне-зимний период, но этим планам не суждено сбыться, заявил НСН Спиридон Килинкаров.
Киев стремится инициировать переговоры с Россией и надеется на посредничество США, чтобы обезопасить себя в уязвимый осенне-зимний период, однако успех этого плана весьма сомнителен, считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. В беседе с НСН он подчеркнул, что ситуация настолько быстро меняется, что невозможно предсказать, возможна ли в принципе встреча делегаций, и что будет с Украиной в осенью в целом.
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) допустил, что уже в сентябре может состояться следующая встреча украинской и российской делегаций по вопросу урегулирования, пишут украинские СМИ. Он отметил, что Киев намерен «оживить» находящийся на паузе переговорный процесс и подключить к нему третью сторону в лице США. Килинкаров отмечает, что план Украины состоит в том, чтобы обезопасить себя в осенне-зимний период.
«Идея простая, как угол дома. В Киеве считают, что они могут в летний период времени наносить России чувствительные, болезненные удары, в том числе по логистическим центрам, нефтеперерабатывающим заводам. А осенью, когда Украина становится наиболее уязвимой, инициировать некий переговорный процесс, чтобы минимизировать риски прохождения осенне-зимнего периода. И к этому они хотят подключить американцев, которые должны стать инициаторами начала этого переговорного процесса. В переговорный процесс они хотят включить два очень важных момента, которые волнуют Украину — это морское и энергетическое перемирие. Но что-то мне подсказывает, что этим планам не суждено сбыться, потому что, я думаю, что нынешняя эскалация — это еще не пик. Ответная реакция со стороны России в полном масштабе может быть осуществлена уже поздней осенью, как раз в тот момент, когда Украина будет наиболее уязвима и готова идти на определенные политические уступки. Поэтому период очередной эскалации нас еще ждет впереди», — поделился мнением экс-нардеп.
Он добавил, что ситуация меняется очень быстро, и невозможно однозначно сказать, насколько высока вероятность запуска переговорного процесса уже сентябре.
«Мне трудно сказать, будет такая встреча или нет, и что вообще будет к середине сентября или к середине октября. Все очень динамично развивается, поэтому сложно предположить, в какой ситуации окажется Украина, например, к концу сентября. С учетом практически ежедневных атак на энергетическую инфраструктуру, на логистическую инфраструктуру, ситуации с поставкам горючего и так далее возникает масса проблем каждый день. Поэтому я сейчас не могу спрогнозировать, что переговоры точно будут или точно не будут. Это от очень многих факторов зависит», — пояснил Килинкаров.
Также собеседник НСН прокомментировал потенциальное участие США в возможных переговорах.
«Украинские власти планировали, что Стивен Уиткофф (спецпосланник Дональда Трампа — прим. НСН) и Джаред Кушнер (зять и бывший советник Трампа — прим. НСН) приедут на День Независимости 24 августа, что они презентуют им свои планы, что эти планы можно будет согласовать с американцами. Но никакой встречи не состоялось. Включили антикризис, притащили премьер-министра Британии Энди Бернэма, но это не возымело того эффекта, на который рассчитывал Киев. Позиция американской стороны очень простая. Если они увидят готовность идти на уступки с одной из сторон, что позволит разморозить этот переговорный процесс, они готовы к этому подключиться. Но пока никто из противоборствующих сторон не демонстрирует своей готовности идти на уступки», — отметил он.
В то же время 25 августа в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф, что может быть показателем спешки, с которой США пытается разрешить украинский конфликт, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с НСН он отметил, что Рэтклифф мог посетить Россию не только для встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но и для общения с представителями российской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине.
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