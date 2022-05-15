Сдержанная реакция. Финляндия - одной ногой в НАТО

По его словам, Россия отреагировала на членство Финляндия в НАТО сдержаннее, чем ожидалось. Такие выводы финский президент сделал после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся в субботу, 14 мая.

«Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось», - цитирует Саули Ниинистё ТАСС.

Президент Финляндии считает, что «отношения с Россией изменятся», подчеркнув при этом, что в настоящее время не видит признаков подготовки к ответным действиям военного характера со стороны России.