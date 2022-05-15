Сдержанная реакция. Финляндия - одной ногой в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО угрожает России, которая готовит выверенную реакцию на политический шаг соседнего государства.
Финляндия решила официально вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё, сообщает Reuters.
По его словам, Россия отреагировала на членство Финляндия в НАТО сдержаннее, чем ожидалось. Такие выводы финский президент сделал после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся в субботу, 14 мая.
«Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось», - цитирует Саули Ниинистё ТАСС.
Президент Финляндии считает, что «отношения с Россией изменятся», подчеркнув при этом, что в настоящее время не видит признаков подготовки к ответным действиям военного характера со стороны России.
Накануне президент РФ Владимир Путин в диалоге с финским лидером Саули Ниинистё высказал мнение, что выход Хельсинки из нейтралитета будет ошибочным, сообщает пресс-служба Кремля.
«Отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», — говорится в сообщении.
В субботу заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко также заявил, что Россия не оставит без политической реакции вступление Финляндии в НАТО, передает РИА Новости.
По его словам, решения российской стороны после вхождения НАТО в альянс действия будут выверенными, пишет Газета.ru.
В конце недели российская компания «Интер РАО» заявила об остановке поставок электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты. Об этом сообщается на сайте компании.
В финской энергокомпании, в свою очередь, заявили, что готовы к этому решению. Так, вице-президент энергооператора страны Fingrid Рейма Пайвинен отметила, что генерации внутри страны и поставок из Швеции хватит на внутреннее потребление.
«Отсутствие импорта электроэнергии из России компенсируется поставками из Швеции и генерацией в самой стране», — сообщила она.
В тот же день Кремль назвал ошибочными сообщения в финской газете о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа в Финляндию. Об этом сообщает «Интерфакс».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения, вероятно, являются «очередной газетной уткой». По его словам, в Кремле таких планов не строят.
В России выступают против вступления Финляндии, а также Швеции в НАТО из-за прямой угрозы западным границам страны. Эти опасения считают обоснованными и в мире. Экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны Китая старший полковник Чжоу Бо заявил, что если Финляндия вступит в НАТО, то войска альянса появятся возле Санкт-Петербурга. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в таком случае России придется незамедлительно ответить.
«Россия одинаково относится к вопросам безопасности вблизи своих границ, будь то со стороны Финляндии или Украины. То есть со стороны тех государств, которые используют США как плацдарм для вынашивания агрессивно-провокационных действий в отношении нашего государства. Конечно, мы не можем оставить это без внимания, и военные силы на данных направлениях будут увеличены. Будут выставлены ракетные комплексы и так далее. К великому сожалению, Финляндия в данном случае ставит под угрозу жизнь и здоровье своих граждан», - сказал Швыткин.
В настоящий момент сдерживающим фактором к вступлению Финляндии в НАТО может стать позиция Турции. В субботу президент страны Тайип Эрдоган отметил, что Турция, следя за процессом, связанным с вступлением в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, не может смотреть на это положительно. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что за блокировку вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступает большинство граждан страны из-за их политики с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).
В НАТО заподозрили Турцию в начале политического торга. Об этом со ссылкой на источники написала норвежская газета Verdens Gang.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, членство Финляндии в альянсе усилит безопасность как НАТО, так и Финляндии.
Ранее сообщалось, что финские власти подадут заявку на вступлении страны в Североатлантический альянс, скорее всего, 18 мая, сообщает Aftonbladet со ссылкой на министра иностранных дел Пекка Хаависто.
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