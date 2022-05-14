Путин: Угроз безопасности Финляндии не существует

Президент РФ Владимир Путин в диалоге с финским лидером Саули Ниинистё высказал мнение, что выход Хельсинки из нейтралитета будет ошибочным, сообщает пресс-служба Кремля.

Реакция последует. Россия предупредила о последствиях вступления Финляндии в НАТО

«Отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», — говорится в сообщении.

Ранее финский постпред при НАТО Клаус Корхонен в беседе с телеканалом CNN заявил, что Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаНАТОФинляндияВладимир Путин
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