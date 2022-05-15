СМИ: Финляндия официально заявила о решении вступить в НАТО
15 мая 202213:14
Финляндия решила официально вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё, сообщает Reuters.
Ранее президент РФ Владимир Путин в диалоге с финским лидером Саули Ниинистё высказал мнение, что выход Хельсинки из нейтралитета будет ошибочным.
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15 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru