СМИ: Финляндия официально заявила о решении вступить в НАТО

Финляндия решила официально вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё, сообщает Reuters.

Реакция последует. Россия предупредила о последствиях вступления Финляндии в НАТО

Ранее президент РФ Владимир Путин в диалоге с финским лидером Саули Ниинистё высказал мнение, что выход Хельсинки из нейтралитета будет ошибочным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаНАТОФинляндия
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