В Финляндии подадут заявку на членство в НАТО 18 мая
Финские власти подадут заявку на вступлении страны в Североатлантический альянс, скорее всего, 18 мая, сообщает Aftonbladet со ссылкой на министра иностранных дел Пекка Хаависто.
По его словам, Хельсинки готовятся к вероятной реакции Москвы на свои действия. Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в альянс одновременно.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в диалоге с финским лидером Саули Ниинистё высказал мнение, что выход Хельсинки из нейтралитета будет ошибочным.
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