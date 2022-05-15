В Финляндии подадут заявку на членство в НАТО 18 мая

Финские власти подадут заявку на вступлении страны в Североатлантический альянс, скорее всего, 18 мая, сообщает Aftonbladet со ссылкой на министра иностранных дел Пекка Хаависто.

Реакция последует. Россия предупредила о последствиях вступления Финляндии в НАТО

По его словам, Хельсинки готовятся к вероятной реакции Москвы на свои действия. Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в альянс одновременно.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в диалоге с финским лидером Саули Ниинистё высказал мнение, что выход Хельсинки из нейтралитета будет ошибочным.

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ТЕГИ:НАТОФинляндия
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