В Финляндии подадут заявку на членство в НАТО 18 мая

По его словам, Хельсинки готовятся к вероятной реакции Москвы на свои действия. Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в альянс одновременно.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в диалоге с финским лидером Саули Ниинистё высказал мнение, что выход Хельсинки из нейтралитета будет ошибочным.

