Глава МИД Латвии: Балтийское море становится морем НАТО

Балтийское море становится «морем НАТО». Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Financial Times.

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Комментируя планы Швеции и Финляндии по присоединению к Североатлантическому альянсу, министр подчеркнул, что воды Балтики становятся территорией организации.

В свою очередь, глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис отметил, что вступление двух новых стран в НАТО — «четкое послание» о том, что северная часть Европы является территорией альянса.

Кроме того, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выразила мнение, что вступление Финляндии в НАТО усилит организацию и укрепит безопасность в северной Европе и балтийском регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрибалтикаБалтийское МореНАТО
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