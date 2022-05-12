Финская Fortum уйдет из России

Финская энергетическая компания Fortum уйдет с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Siemens прекратит бизнес в России

«Мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает потенциальную продажу российских предприятий Fortum», — подчеркнул президент Fortum Маркуса Раурамо.

Ожидается, что финская компания как можно скорее возобновит процесс продажи российской Unipro, дочернего предприятия немецкой Uniper, пишет RT.

Ранее стало известно, что компания Siemens покинет российский рынок из-за ситуации на Украине, пишет Ura.ru.

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