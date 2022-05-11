В Финляндии ввели санкции против компании Faberlic и главного редактора «МК»
Финляндия остановила платежи российской компании Faberlic, а также арестовала имущество главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом пишет Helsingin Sanomat.
До этого руководителя Faberlic депутата Госдумы Алексея Нечаева включили в санкционный список Евросоюза,пишет Газета.ру.
«На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты», — отмечает Helsingin Sanomat.
Гусев также подпал под санкции ЕС за «распространение пропаганды». Финское управление по взысканию долгов наложило запрет на два объекта недвижимости, которыми владеет главред «МК» вместе с экс-супругой, отмечает Ura.ru.
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