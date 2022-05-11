В Финляндии ввели санкции против компании Faberlic и главного редактора «МК»

Финляндия остановила платежи российской компании Faberlic, а также арестовала имущество главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Новая Зеландия ввела санкции против Конашенкова, Добродеева и Пиманова

До этого руководителя Faberlic депутата Госдумы Алексея Нечаева включили в санкционный список Евросоюза,пишет Газета.ру.

«На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты», — отмечает Helsingin Sanomat.

Гусев также подпал под санкции ЕС за «распространение пропаганды». Финское управление по взысканию долгов наложило запрет на два объекта недвижимости, которыми владеет главред «МК» вместе с экс-супругой, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры