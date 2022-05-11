В Финляндии ввели санкции против компании Faberlic и главного редактора «МК»

В России могут ввести целевые показатели по борьбе с пожарами для каждого региона и в целом по стране

В Финляндии запретили платежи российской компании Faberlic и арестовали имущество главреда МК

США верят, что конфликт России и Украины решится дипломатическим путем

Президентский Совет по правам человека направил в Госдуму критический отзыв на проект нового закона об иноагентах

Следующие длинные выходные ожидают россиян с 11 по 13 июня