Российская энергия перестанет поставляться в Финляндию из-за «проблем с оплатой»

Российская компания «Интер РАО» заявила об остановке поставок электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты. Об этом сообщается на сайте компании.

В тексте сообщения подчеркнули, что рассчитывают на скорое возобновление работы. В финской энергокомпании, в свою очередь, заявили, что готовы к этому решению. Так, вице-президент энергооператора страны Fingrid Рейма Пайвинен отметила, что генерации внутри страны и поставок из Швеции хватит на внутреннее потребление.

«Отсутствие импорта электроэнергии из России компенсируется поставками из Швеции и генерацией в самой стране», — сообщила она.

При этом накануне Кремль назвал ошибочными сообщения в финской газете о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа в Финляндию в пятницу, 13 мая.

