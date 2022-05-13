Российская энергия перестанет поставляться в Финляндию из-за «проблем с оплатой»
Российская компания «Интер РАО» заявила об остановке поставок электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты. Об этом сообщается на сайте компании.
В тексте сообщения подчеркнули, что рассчитывают на скорое возобновление работы. В финской энергокомпании, в свою очередь, заявили, что готовы к этому решению. Так, вице-президент энергооператора страны Fingrid Рейма Пайвинен отметила, что генерации внутри страны и поставок из Швеции хватит на внутреннее потребление.
«Отсутствие импорта электроэнергии из России компенсируется поставками из Швеции и генерацией в самой стране», — сообщила она.
При этом накануне Кремль назвал ошибочными сообщения в финской газете о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа в Финляндию в пятницу, 13 мая.
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