Кремль опроверг данные об остановке подачи газа в Финляндию
Кремль назвал ошибочными сообщения в финской газете о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа в Финляндию в пятницу, 13 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения, вероятно, являются «очередной газетной уткой». По его словам, в Кремле таких планов не строят.
Ранее местная газета Iltalehti со ссылкой на ключевых членов правительства передавала, что кабмин Финляндии уже приготовился к остановке поставок российского газа в пятницу.
В марте Финляндия уже значительно снизила импорт российской нефти. Премьер-министр страны Санна Марин заявила, что в ближайшие месяцы Финляндия уже сможет отказаться от российского топлива.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 896 / сут.
Умерли
377 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 257 / сут.
- «Русский Халк» попробует установить новый рекорд 19 мая
- ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи 9 мая
- Песков назвал заявление премьера Польши о русском мире «неприемлемым»
- СК: Следователи допросили около 4 тысяч пленных украинских военных
- Сухоруков ушел из Театра Вахтангова
- «Коммерсантъ»: В марте-апреле автозапчасти в РФ подорожали на 30%
- Главы МИД России и Белоруссии обсудили обстановку в регионе и Украину
- В Москве закрыли музеи Третьяковки после сообщений об эвакуации
- Назван «опасный» для рубля курс доллара
- Аналитики заявили о рекордном торговом профиците России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru