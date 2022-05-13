Кремль опроверг данные об остановке подачи газа в Финляндию

Кремль назвал ошибочными сообщения в финской газете о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа в Финляндию в пятницу, 13 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения, вероятно, являются «очередной газетной уткой». По его словам, в Кремле таких планов не строят.



Ранее местная газета Iltalehti со ссылкой на ключевых членов правительства передавала, что кабмин Финляндии уже приготовился к остановке поставок российского газа в пятницу.



В марте Финляндия уже значительно снизила импорт российской нефти. Премьер-министр страны Санна Марин заявила, что в ближайшие месяцы Финляндия уже сможет отказаться от российского топлива.

