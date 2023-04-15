Россия-НАТО. В мире оценивают возможность новой глобальной войны

Военные и политики обсуждают условия, при которых НАТО может ввязаться в войну против России. В США и России предупреждают о ядерной угрозе.

США не стали бы атаковать Россию в случае гибели американского солдата на Украине. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на экс-сотрудницу разведывательного управления Пентагона Ребекку Коффлер. Администрация Штатов не рассматривала бы вообще активные боевые действия против Москвы: такое развитие событий было бы возможно, если конфликт зашел «слишком далеко» и РФ целенаправленно уничтожила сотни американцев.

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Президент США Джо Байден заявил, что США ответят на любой шаг России, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к мировой войне.

Также американский лидер сообщил, что 12 тысяч американских военных перемещены к границам России. По словам Байдена, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм стран НАТО.

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Председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявлял, что если ВСУ в ходе российской военной специальной операции (СВО) будут проигрывать, то в действие будет введен план «Б». По его словам, план предполагает вступление подразделений НАТО в боевые действия.

«В СМИ прошла утечка, что если ВСУ будут проигрывать в этом контрнаступлении, то готов вариант «Б», чтобы уже на стороне ВСУ выступили непосредственно подразделения НАТО. Номер один – это Польша, затем – Германия, Франция и Англия. Но Англия, как и Америка, обычно прямо в конфликты не вмешивается. Значит, это будет делаться руками их союзников», - говорил Липовой.

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Законодатели в США разработали законопроект, запрещающий любому президенту страны без согласования с Конгрессом отдавать распоряжения о применении ядерного оружия. Об этом сообщила пресс-служба сенатора-демократа Эда Марки.

«Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара», — указал Марки.

В законопроекте отмечается, что конгресс должен обеспечивать «значимые сдержки и противовесы» единоличному праву главы государства на применение ядерного оружия. Как указывают сенаторы, решение о начале конфликта, который грозит разрушением цивилизованного общества, должно приниматься не одним человеком, а «представителями народа».

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О грядущем ядерном апокалипсисе не устает предупреждать и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счёте приближает этот самый ядерный апокалипсис. Это не означает, что он состоится, и я уже об этом говорил. Но всадники Апокалипсиса уже в пути и продолжают своё движение, можете не сомневаться», - сказал он.

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получила от содружества различной помощи более чем на 60 млрд евро, сообщает ТАСС.

В ходе мероприятия, которое было организовано испанской газетой El Espanol, он указал, что ЕС должен был оказать Киеву военную помощь примерно на 12-13 млрд евро.

«Если же мы сложим военную, экономическую, финансовую, гуманитарную помощь и помощь беженцам, то за год Евросоюз помог Украине на сумму, превышающую 60 млрд евро», - уточнил Боррель.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи на 350 млн долларов, сообщает ТАСС.

По его словам, это уже 34-й пакет американского оружия и военной техники для Украины. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, боекомплекты для БМП Bradley и противотанковые вооружения.

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Экс-президент США Дональд Трамп оставил пугающее сообщение в своей социальной сети Truth Social. Политик написал «третья мировая война». Объяснять смысл своего сообщения и оставлять дополнительные комментарии он не стал. СМИ предположили, что таким образом Трамп констатировал начало нового глобального конфликта или предупредил о его вероятности.




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ФОТО: РИА Новости
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