Венгрия намерена отказаться от нефти и газа из России

Венгрия откажется от нефти и газа из России к осени 2027 года, сообщила изданию Telex глава МИД Анита Орбан.

В Венгрии заявили о намерении отказаться от российского газа к осени 2027 года

По ее словам, такой срок установил Европейский союз. Будапешт уже располагает развитой системой газопроводов, соединяющих ее с шестью странами, совокупная пропускная способность которых, включая российское направление, примерно в пять раз превышает ежегодное потребление страны — около 9 млрд куб. м.

Дипломат указала, что пока невозможно получить необходимые объемы топлива через все альтернативные точки входа.

Ранее посольство РФ предложило Венгрии газ из Латвии «с ароматом демократии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Российский ГазВенгрия

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