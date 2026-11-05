Венгрия намерена отказаться от нефти и газа из России

По ее словам, такой срок установил Европейский союз. Будапешт уже располагает развитой системой газопроводов, соединяющих ее с шестью странами, совокупная пропускная способность которых, включая российское направление, примерно в пять раз превышает ежегодное потребление страны — около 9 млрд куб. м.

Дипломат указала, что пока невозможно получить необходимые объемы топлива через все альтернативные точки входа.

Ранее посольство РФ предложило Венгрии газ из Латвии «с ароматом демократии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

