Медведев предупредил, что миротворцы НАТО на Украине развяжут Третью мировую войну
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу отправить на Украину миротворцев под эгидой НАТО.
«Натовцы – не просто оборзевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех остальных за конченых п… придурков. И, цинично ухмыляясь, предлагают свои «миротворческие» услуги», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
НАТО поставляет Киеву оружие, танки и теперь «якобы станут уговаривать их не воевать с Россией, будут убеждать «воткнуть штык в землю»», отметил Медведев.
По мнению зампреда Совбеза, истинные намерения НАТО очевидны – они хотят «установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы». Медведев убежден, что это закончится также, как после проведенных США и их союзниками операций в Корее, Вьетнаме, Югославии, Ираке, Афганистане и многих стран Африки.
Медведев считает, что миротворцы НАТО собираются вступить в конфликт «на стороне наших врагов» и довести ситуацию до точки невозврата, развязав Третью мировую войну.
Политик назвал миротворцев «волками в овечьей шкуре» и законной целью для Вооружённых сил РФ.
Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН усомнился в благих намерениях Евросоюза, участники которого заявили о возможной отправке миротворческого контингента на территорию Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru