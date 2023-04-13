Ле Пен сочла невозможной победу Украины над Россией без военной помощи НАТО

Победа Украины над Россией в военном конфликте возможна лишь в том случае, если НАТО вступит в конфликт, считает лидер партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен. Ее слова приводит El Pais.

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«Если Украина победит, это означает, что НАТО вступила в войну. Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию», - сказала она.

Политик добавила, что вступление прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт станет причиной третьей мировой войны.

Ранее председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН раскрыл план «Б» для ВСУ с участием НАТО, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
ТЕГИ:НАТОМарин Ле Пен

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