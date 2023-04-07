«Расплатиться кровью»: Польша претендует на ядерное оружие США, Москва предрекает апокалипсис
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить американское ядерное оружие в ответ на решение Москвы предоставить тактическое оружие Белоруссии.
Президент Польши Анджей Дуда недавно заявил, что Варшава открыта для обсуждения размещения в стране американского ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing. Обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая заявила, что власти просто не осознают всю опасность расположения ядерного оружия.
«Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечетких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения», — написала Горлицкая.
По ее словам, Польша рискует стать участником конфликта, за что населению «пришлось бы расплатиться собственной кровью».
Подобные заявления Варшавы о ядерном оружии связаны с решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Стороны уже договорились о реализации необходимых мероприятий. В Кремле назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на расширение НАТО.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин говорил НСН, что вступление в НАТО Финляндии приведет к развертыванию Россией ракет.
«Россия одинаково относится к вопросам безопасности вблизи своих границ, будь то со стороны Финляндии или Украины. В случае вступления Финляндии в НАТО, Россия нарастит военные силы на данных направлениях. Будут выставлены ракетные комплексы и так далее», - сказал Швыткин.
Президент России Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада, но стремление Великобритании поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном переполнило чашу терпения российского лидера, заявил НСН белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко на ежегодном обращении к парламенту и народу заявил, что при необходимости договорится с президентом России Владимиром Путиным и о вводе в Белоруссию стратегического ядерного оружия.
«Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать, в том числе и ядерным арсеналом», - отметил Лукашенко и поручил военным немедленно восстановить площадки, на которых были расположены ядерные боеголовки.
Белорусский лидер также назвал безумием то, что кто-то может рассчитывать на победу с государством, обладающим ядерным оружием. Через несколько дней он вообще заявил, что ядерное оружие нужно собрать «в одну кучу и уничтожить».
Президент Франции Эммануэль Макрон 6 апреля заявил, что страны, обладающие ядерным оружием, не должны размещать его за пределами своей территории, «особенно в Европе». Он также призвал не допустить использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте. Таким образом он поддержал призыв Китая исключить ядерное оружие из этого конфликта.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
«Я правильно понимаю, что это жесткое требование Парижа адресовано Вашингтону?» - иронично поинтересовалась дипломат в своем Telegram-канале.
Таким вопросом Захарова подписала картинки со схемами, на которых изображено ядерное оружие США, размещенное в Европе. Из графиков следует, что американские тактические ядерные ракеты стоят в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции.
До этого экс-президент США Билл Клинтон признался, что сожалеет об отказе Киева от ядерного оружия в 1994 году. Клинтон отметил, что считает себя ответственным за подписание Будапештского меморандума в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.
Российская сторона неоднократно заявляла, что одной из причин начала спецоперации на Украине стали именно публичные заявления Киева о желании иметь ядерное оружие.
21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Москва поспешила ответить. Так, Владимир Путин заявил, что у России есть сотни тысяч таких зарядов, но их пока не применяли.
На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что киевский режим затем может использовать грязную бомбу или применить тактическое ядерное оружие.
О грядущем ядерном апокалипсисе не устает предупреждать и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счёте приближает этот самый ядерный апокалипсис. Это не означает, что он состоится, и я уже об этом говорил. Но всадники Апокалипсиса уже в пути и продолжают своё движение, можете не сомневаться», - сказал он.
При этом НАТО не видит признаков изменения «ядерной военной реальности», альянс не менял своей позиции по отношению к ядерному оружию. С таким заявлением накануне выступил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
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