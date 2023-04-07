«Расплатиться кровью»: Польша претендует на ядерное оружие США, Москва предрекает апокалипсис

Президент Польши Анджей Дуда недавно заявил, что Варшава открыта для обсуждения размещения в стране американского ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing. Обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая заявила, что власти просто не осознают всю опасность расположения ядерного оружия.

«Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечетких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения», — написала Горлицкая.

По ее словам, Польша рискует стать участником конфликта, за что населению «пришлось бы расплатиться собственной кровью».

Подобные заявления Варшавы о ядерном оружии связаны с решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Стороны уже договорились о реализации необходимых мероприятий. В Кремле назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на расширение НАТО.