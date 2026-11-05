Кушнер назвал цель на переговорах по Украине
Целью американской стороны на переговорах по урегулированию кризиса вокруг Украины является создание всеобъемлющей архитектуры безопасности, сообщил в соцсети X зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер.
По его словам, она навсегда исключит риск возобновления конфликта. Работа ведется по поручению американского лидера. «Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на формировании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они больше никогда не возобновились», - отметил Кушнер.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поприветствовал слова спецпосланника о поиске долгосрочного решения украинского конфликта. Он назвал Кушнера миротворцем.
Ранее официальный представитель Кремля рассказал, чему будут посвящены переговоры в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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