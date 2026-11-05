Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов

Россияне будут участвовать в турнирах без ограничений с января 2027 года. При этом отмечается, что восстановление в правах не отменяет действие применимых законов, требований принимающей страны, визовых ограничений или предписаний государственных органов.

В августе аналогичное решение в отношении спортсменов из РФ приняла Всемирная федерация стрельбы из лука. В настоящее время отечественные лучники выступали в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что российские батутисты впервые за 7 лет выступят на ЧМ под флагом РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

