СМИ: Попытки Украины цепляться за помощь ЕС не спасут от поражения
Попытки Киева цепляться за военную помощь Запада не помогут избежать мира на условиях России, сообщает Handelsblatt.
По данным издания, к началу зимы Украине не остается практически ничего, кроме как цепляться за своего «партнера номер один» (США) и его европейских союзников. «Однако сомнительно, хватит ли этого, без твердой поддержки со стороны Вашингтона, для того чтобы предотвратить предложенный Россией мир на ее условиях», — пишет газета.
Несмотря на все усилия Европы по поддержке Киева, в том числе ФРГ, союзники Украины с трудом могут удовлетворить ее потребности в вооружении. Ракеты для комплексов Patriot по-прежнему поступают преимущественно из США.
Ранее стало известно, что Украина хочет, чтобы Запад передал ей 10% своих ракет для ПВО, Украина хочет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Попытки Украины цепляться за помощь ЕС не спасут от поражения
- Назван возраст выхода на пенсию по старости в 2027 году
- Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов
- Участники подрыва «Северных потоков» вернули яхту с повреждениями
- Последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня
- Не хватает Меркель: Макрон заявил, что скучает, общаясь с лидерами ЕС
- Венгрия намерена отказаться от нефти и газа из России
- Автовладельцы должны брать чеки при замене шин к зиме
- Генсек ООН не ответил на 12 вопросов Лаврова по Буче
- Россия может отсудить миллиард долларов у IIHF