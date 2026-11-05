СМИ: Попытки Украины цепляться за помощь ЕС не спасут от поражения

Попытки Киева цепляться за военную помощь Запада не помогут избежать мира на условиях России, сообщает Handelsblatt.

Пентагон ответил на жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot

По данным издания, к началу зимы Украине не остается практически ничего, кроме как цепляться за своего «партнера номер один» (США) и его европейских союзников. «Однако сомнительно, хватит ли этого, без твердой поддержки со стороны Вашингтона, для того чтобы предотвратить предложенный Россией мир на ее условиях», — пишет газета.

Несмотря на все усилия Европы по поддержке Киева, в том числе ФРГ, союзники Украины с трудом могут удовлетворить ее потребности в вооружении. Ракеты для комплексов Patriot по-прежнему поступают преимущественно из США.

Ранее стало известно, что Украина хочет, чтобы Запад передал ей 10% своих ракет для ПВО, Украина хочет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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