СМИ: Попытки Украины цепляться за помощь ЕС не спасут от поражения

По данным издания, к началу зимы Украине не остается практически ничего, кроме как цепляться за своего «партнера номер один» (США) и его европейских союзников. «Однако сомнительно, хватит ли этого, без твердой поддержки со стороны Вашингтона, для того чтобы предотвратить предложенный Россией мир на ее условиях», — пишет газета.

Несмотря на все усилия Европы по поддержке Киева, в том числе ФРГ, союзники Украины с трудом могут удовлетворить ее потребности в вооружении. Ракеты для комплексов Patriot по-прежнему поступают преимущественно из США.

Ранее стало известно, что Украина хочет, чтобы Запад передал ей 10% своих ракет для ПВО, Украина хочет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

