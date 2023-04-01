Как вы - к нам, так мы – к вам. Российский прагматизм вписан в новую внешнеполитическую Концепцию
Политики и политологи объясняют влияние новой внешнеполитической Концепции России на ситуацию в мире на фоне украинского конфликта и неприязни США к Китаю.
Президент РФ на совещании с постоянными членами Совбеза объявил о подписании судьбоносного для страны указа – о Концепции внешней политики России.
«Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу», - сказал Путин, представляя новую Концепцию внешней политики. В ней, к слову, Россия названа самобытной страной-цивилизацией.
Переводимая игра слов
Новая Концепция – для России шестая по счету, напомнил вице-спикер Совфеда Косачев. Предыдущие принимали в 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 гг. Документ станет основой действий Кремля в среднесрочной и на более отдалённую перспективу.
«Среди тех акцентов, которые бросаются в глаза: во-первых, прагматизм. Вежливые обороты, вроде "наши западные партнеры", окончательно исчезнут из официального оборота. Концепция нацеливает четко: отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям будет зависеть от их отношения к нам», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Указ, написанный на 43-х страницах, журналистам пришлось «переводить на понятный язык». Им попытался помочь в этом глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Логика документа… отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом специальной военной операции. (,,,) Положения Концепции предполагают, что антироссийские шаги недружественных государств будут последовательно и при необходимости жестко пресекаться», - разъяснил Сергей Викторович.
В самой Концепции, в частности, говорится, в каком случае Россия будет использовать Вооруженные силы.
«В ответ на недружественные действия Запада Россия намерена отстаивать свое право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами (…) Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников», - отмечается в документе.
США может помириться с Россией?
Указ гласит, что Россия «не считает себя врагом Запада», а к США относится «комбинированно».
«Курс России в отношении США носит комбинированный характер с учетом роли этого государства как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и в то же время главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада», - говорится в документе.
При этом США объявлены источником основных рисков для безопасности России и развития человечества.
Помирить США с Россией, чтобы усилить позиции Штатов в противостоянии с Китаем, разобраться» с Китаем, может попытаться бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Трамп будет связывать внешнюю политику с внутренней, говоря, на что могли бы пойти средства, которые ушли на Украину. Он умеет на этом играть... Его команда рассматривала Украину как разменную монету в большой игре между Россией, Китаем и США. По мнению Трампа, США нужно было отказываться от поддержки Украины, переосмысливать отношения между Россией и НАТО, чтобы Россия не мешала Америке разбираться с Китаем. Он исходит из того, что возможности США в мире ограничены. Поэтому он хотел улучшить отношения с Россией и ухудшить с Китаем», – пояснил Блохин.
Китайский вопрос
Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли допустил конфликт с КНР, сообщают СМИ.
Милли полагает, что столкновение с Китаем может произойти «из-за какого-либо инцидента или события». Однако вероятность конфликта он оценил как низкую.
Китай готовится к войне в сугубо оборонительных целях, главный политический метод влияния Пекина – экономическая экспансия, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов.
«В стратегических ядерных средствах Китай отстает и от США, и от России. Но Пекин предпринимает меры, чтобы ликвидировать этот пробел. Но опять же – в средствах сдерживания. Практически 50 лет Китай не участвовал ни в одном конфликте, потому что их главный метод политики – экономическая экспансия, а она возможна только в условиях мирного времени», - заключил он.
Форточка в Европу
«Флагманским проектом» России в XXI веке, согласно новой Концепкии, названо превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство. Кроме того, в Концепции анонсируется дружба с «исламской цивилизацией», Китаем, Индией и Латинской Америкой, а угрозы недружественных стран признаны «экзистенциальными».
Интересно, что в этот же день, 31 марта, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель назвал «экзистенциальной» защиту суверенитета Украины, признав, что ЕС готов ради этого «нарушить табу».
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