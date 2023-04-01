Как вы - к нам, так мы – к вам. Российский прагматизм вписан в новую внешнеполитическую Концепцию

«Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу», - сказал Путин, представляя новую Концепцию внешней политики. В ней, к слову, Россия названа самобытной страной-цивилизацией.

Переводимая игра слов

Новая Концепция – для России шестая по счету, напомнил вице-спикер Совфеда Косачев. Предыдущие принимали в 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 гг. Документ станет основой действий Кремля в среднесрочной и на более отдалённую перспективу.



«Среди тех акцентов, которые бросаются в глаза: во-первых, прагматизм. Вежливые обороты, вроде "наши западные партнеры", окончательно исчезнут из официального оборота. Концепция нацеливает четко: отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям будет зависеть от их отношения к нам», – написал сенатор в своем Telegram-канале.