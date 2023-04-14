Издание сообщило об инциденте 29 сентября 2022 года с участием российского истребителя Су-27. Рядом находился самолет НАТО RC-135 Rivet Joint.

Инцидент произошел над Черным морем. По данным Times, в тот день удалось предотвратить масштабный военный кризис.

«Российские истребители реагировали по меньшей мере на шесть разведывательных полетов союзников по НАТО», - утверждает газета.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что НАТО быстро победит в гипотетической войне с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ пригрозил республике уничтожением, передает «Радиоточка НСН».

