Всемирный альянс: США хотят принять в НАТО больше стран, Россия грозит ответом
В США заявляют, что из НАТО можно сделать глобальную организацию, пригласив в альянс Японию, Австралию и Израиль. На этом фоне российские власти заявили о возрастающих рисках военного столкновения с альянсом.
Риски столкновения сил России и Североатлантического альянса кратно возрастают. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
«Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все», – сказал дипломат.
В качестве наиболее яркого примера он привел ситуацию в Балтийском регионе, который общими усилиями НАТО превратили из спокойной области в «зону военного соперничества». По словам Грушко, Россия всеми способами стремилась нормализовать ситуацию в Балтийском море, однако ни одно из предложений НАТО не рассмотрело.
Замглавы МИД подчеркнул, что увеличение линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров в результате вступления Финляндии в альянс также «кратно увеличивает риски столкновения».
Так, 4 апреля Финляндия передала госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом блока. Россия продолжает уверенно заявлять об ответных мерах на действия Финляндии. Тогда Александр Грушко отмечал, что на членство страны-соседа в НАТО Россия ответит укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Он указывал, что это связно с угрозой размещения на территории Финляндии вооружений других стран-членов НАТО. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО – это посягательство на российские интересы.
При этом еще 30 июня прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что если в Финляндии и Швеции будет размещена военная инфраструктура НАТО, то РФ будет вынуждена отвечать зеркально. А зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью НСН отмечал, что расширение НАТО неприемлемо для России. Он указывал, что Финляндия таким решением испортила себе жизнь на многие годы вперед.
«Это очень печально, Финляндия испортила себе жизнь и перспективы на многие годы вперед. Нынешняя современная Финляндия возникла только благодаря тому, что имела нейтральный статус и все время работала с Россией. У нас есть Генеральный штаб РФ. Военно-техническое реагирование на подобного рода вызовы – это их прерогатива. Что они посчитают нужным, то они и реализуют. В данном случае мы должны доверять нашим специалистам», - говорил Климов.
Тем временем в США мечтают о еще большем расширении НАТО. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон 13 апреля предложил принять в альянс еще три страны. По его словам, за счет этого НАТО может стать всемирной организацией.
«Нам необходимо осуществить идею Хосе Марии Аснара (бывший премьер Испании – ред. НСН) о том, чтобы сделать НАТО глобальной организацией, пригласив в альянс Японию, Австралию и Израиль», — заявил он в статье для Wall Street Journal.
Он отметил, что к альянсу могут присоединиться и другие государства, которые будут соответствовать нормам НАТО по расходам на оборону. Болтон также подчеркнул, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимо увеличить оборонные бюджеты, а финансирование других отраслей сократить.
Между тем ряд экспертов и обозревателей считают, что скоро США потеряют свое «мировое господство». Как отметил Global Times, попытки США сохранить гегемонию обречены на провал.
«Голосов, призывающих к новому миропорядку, становится все больше. Началась дедолларизация. Страны уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству. Значение БРИКС растет, в то время как влияние G7 снижается. Это тенденции, которые США не могут обратить вспять, даже посредством создания врагов, усиления давления или навязывания принуждения другим», - отметил обозреватель.
В статье отмечается, что Вашингтон держит собственных союзников в «ежовых рукавицах», пытается сдерживать Россию и Китай, ведет экономическую конфронтацию и распространяет клевету. А теперь, указал обозреватель, США хотят притвориться «нежным великаном», который совсем не хочет, чтобы ему бросали вызов.
Кроме того, ряд экспертов и политиков отмечают, что США уже придумали план действий на случай провала Украины в предстоящем наступлении. Председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявлял, что если ВСУ будут проигрывать, то в действие будет введен план «Б». По его словам, план предполагает вступление подразделений НАТО в боевые действия.
«В СМИ прошла утечка, что если ВСУ будут проигрывать в этом контрнаступлении, то готов вариант «Б», чтобы уже на стороне ВСУ выступили непосредственно подразделения НАТО. Номер один – это Польша, затем – Германия, Франция и Англия. Но Англия, как и Америка, обычно прямо в конфликты не вмешивается. Значит, это будет делаться руками их союзников», - говорил Липовой.
Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что «накачивание» Украины западным оружием, «отправка наемников» и учения НАТО у российских границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта альянса с Россией. По его словам, у такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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