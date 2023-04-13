Всемирный альянс: США хотят принять в НАТО больше стран, Россия грозит ответом

Замглавы МИД подчеркнул, что увеличение линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров в результате вступления Финляндии в альянс также «кратно увеличивает риски столкновения».

Так, 4 апреля Финляндия передала госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом блока. Россия продолжает уверенно заявлять об ответных мерах на действия Финляндии. Тогда Александр Грушко отмечал, что на членство страны-соседа в НАТО Россия ответит укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Он указывал, что это связно с угрозой размещения на территории Финляндии вооружений других стран-членов НАТО. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО – это посягательство на российские интересы.

При этом еще 30 июня прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что если в Финляндии и Швеции будет размещена военная инфраструктура НАТО, то РФ будет вынуждена отвечать зеркально. А зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью НСН отмечал, что расширение НАТО неприемлемо для России. Он указывал, что Финляндия таким решением испортила себе жизнь на многие годы вперед.

«Это очень печально, Финляндия испортила себе жизнь и перспективы на многие годы вперед. Нынешняя современная Финляндия возникла только благодаря тому, что имела нейтральный статус и все время работала с Россией. У нас есть Генеральный штаб РФ. Военно-техническое реагирование на подобного рода вызовы – это их прерогатива. Что они посчитают нужным, то они и реализуют. В данном случае мы должны доверять нашим специалистам», - говорил Климов.