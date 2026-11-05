Не хватает Меркель: Макрон заявил, что скучает, общаясь с лидерами ЕС

Газета ссылается на книгу журналистки Франсуазу Дегоа, которая выйдет 5 ноября. Такое сообщение Макрон отправил ей осенью 2024 года из Брюсселя, принимавшего саммит Евросоюза. Глава государства добавил, что иногда «все это» его тяготит, однако вскоре указал, что не падает духом.

В ноябре 2024 года Меркель заявила, что после ухода с поста ей не хватает встреч с Макроном. Она отметила, что ценит президенте Франции культуру, интеллект и творческий подход к поиску решений.

Ранее стало известно, что на портрете для галереи канцлеров Меркель нарисовали без указательного пальца,

