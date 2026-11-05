Не хватает Меркель: Макрон заявил, что скучает, общаясь с лидерами ЕС

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что испытывает скуку во время общения с нынешними лидерами стран Европейского союза и ему не хватает взаимодействия с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель и экс-премьером Италии Марио Драги, сообщает Figaro.

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Газета ссылается на книгу журналистки Франсуазу Дегоа, которая выйдет 5 ноября. Такое сообщение Макрон отправил ей осенью 2024 года из Брюсселя, принимавшего саммит Евросоюза. Глава государства добавил, что иногда «все это» его тяготит, однако вскоре указал, что не падает духом.

В ноябре 2024 года Меркель заявила, что после ухода с поста ей не хватает встреч с Макроном. Она отметила, что ценит президенте Франции культуру, интеллект и творческий подход к поиску решений.

Ранее стало известно, что на портрете для галереи канцлеров Меркель нарисовали без указательного пальца,

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияЕвросоюзЭммануэль МакронГерманияАнгела Меркель

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