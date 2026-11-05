СМИ: США после выборов не могут определить дальнейшие шаги против Ирана
Разногласия по поводу дальнейших шагов в отношении Тегерана усилились в администрации США после промежуточных выборов в Конгресс, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, некоторые чиновники убеждают главу государства Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану и после этого попытаться добиться мира. По мнению других, ему следует вовремя остановиться и свернуть военную операцию.
Отмечается, что сложившаяся ситуация говорит об усилении разногласий в американской администрации в связи с боевыми действиями против Ирана после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США.
Ранее Иран показал карту с Киевом среди целей для ответного удара на атаки США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: США после выборов не могут определить дальнейшие шаги против Ирана
- Мендель: Украину ждет капитуляция, если Киев продолжит конфликт
- Кушнер назвал цель на переговорах по Украине
- СМИ: Попытки Украины цепляться за помощь ЕС не спасут от поражения
- Назван возраст выхода на пенсию по старости в 2027 году
- Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов
- Участники подрыва «Северных потоков» вернули яхту с повреждениями
- Последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня
- Не хватает Меркель: Макрон заявил, что скучает, общаясь с лидерами ЕС
- Венгрия намерена отказаться от нефти и газа из России