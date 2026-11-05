СМИ: США после выборов не могут определить дальнейшие шаги против Ирана

По данным издания, некоторые чиновники убеждают главу государства Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану и после этого попытаться добиться мира. По мнению других, ему следует вовремя остановиться и свернуть военную операцию.

Отмечается, что сложившаяся ситуация говорит об усилении разногласий в американской администрации в связи с боевыми действиями против Ирана после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США.

Ранее Иран показал карту с Киевом среди целей для ответного удара на атаки США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

