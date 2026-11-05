Последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня

После этого начнутся новогодние каникулы. 31 декабря, выпадающее на четверг, стало нерабочим днем в связи с переносом выходного с воскресенья, 4 января. В итоге новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января включительно.

При этом декабрь окажется одним из самых «трудовых» месяцев года - с 22 рабочими днями.

Следующие длинные новогодние каникулы будут у россиян в 2032 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

