Последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня
Последняя рабочая неделя уходящего года в декабре продлится три дня - с 28-го по 30-е число, сообщает ТАСС.
После этого начнутся новогодние каникулы. 31 декабря, выпадающее на четверг, стало нерабочим днем в связи с переносом выходного с воскресенья, 4 января. В итоге новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января включительно.
При этом декабрь окажется одним из самых «трудовых» месяцев года - с 22 рабочими днями.
Следующие длинные новогодние каникулы будут у россиян в 2032 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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