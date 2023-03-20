Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи на 350 млн долларов

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Пашинян и Блинкен обсудили положение в Лачинском коридоре

Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине произойдет перелом

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