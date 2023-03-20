Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи на 350 млн долларов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи на 350 млн долларов, сообщает ТАСС.

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеПоставкиУкраинаСША

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